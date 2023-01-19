موعد قمة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص لمتابعة مباراة الزمالك ضد الأهلي في قمة الجولة 14 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك ضد الأهلي يوم السبت المقبل، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت فلسطين، وستحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير الفلسطينية والعربية.

الزمالك، صاحب الأرض وحامل اللقب في آخر موسمين، يدخل مباراة القمة وهدفه مصالحة جماهيره في المقام الأول، بعد النتائج السلبية العديدة التي تعرض لها الفريق مؤخرًا، وآخرها الفشل في التأهل إلى نهائي كأس مصر 2021-22، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام بيراميدز في نصف النهائي.

ولم يحقق الزمالك الفوز في آخر ثلاث مباريات له في الدوري المصري، بعدما خسر أمام أسوان، ثم تعادل ضد الداخلية والاتحاد، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

المصدر / وكالات