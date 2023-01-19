" الصداقة " يستعيد مهاجمه البارز

غزة / مؤمن الكحلوت:

انتظم محمد الحداد لاعب فريق نادي الصداقة في التدريبات الجماعية لفريقه، بعد غياب الفترة السابقة بسبب معاناته من الإصابة.

وخاض الحداد خلال الأسبوعين الماضيين تدريبات فردية، بعدما تعافى من الإصابة، تجهيزا للمشاركة مع فريقه في بطولة الدوري الممتاز.

وطمأن الأطباء المصريين الحداد، بأن إصابته بسيطة وتحتاجه لتقوية عضلات فقط، وعدم حاجته لعملية جراحية، بعدما تم تشخصيه في غزة بوجود قطع في الرباط الصليبي الخلفي.

وكان الحداد قد غادر مباراة فريقه أمام شباب رفح في الأسبوع الخامس من المسابقة مصابا، وخاض فترة تأهيل وعلاج خلال الفترة السابقة، تمهيدا للعودة للملاعب.