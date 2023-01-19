لماذا تم القضاء على أنثى نمر جنوب إفريقيا؟

قُتلت أنثى نمر كانت قد هربت من مزرعة خاصة في جنوب إفريقيا وهاجمت رجلًا وقتلت كلبين وخنزيرًا عندما كانت طليقة لعدة أيام.

تم إطلاق النار على شيبا، وهي أنثى نمر تبلغ من العمر 8 سنوات، في الساعات الأولى من الصباح بعد أن رصدت في منطقة سكنية بالقرب من مكان هروبها في منطقة ووكرفيل جنوب جوهانسبرغ، بحسب الشرطة.

هربت شيبا، التي تم الاحتفاظ بها كحيوان أليف في حظيرة صغيرة، يوم السبت.

قال المسؤولون إنه كان من المستحيل صيد أنثى النمر وهي حية، وأعطى مالكها الضوء الأخضر ليتم قتلها بطريقة رحمة.

وقال جريشام ماندي، ممثل جماعة حفظ النظام في المنطقة، إنه بسبب التضاريس والمنطقة، لم يكن من الممكن ضمان سلامتها”.

وأضاف "في الساعة الثالثة و45 دقيقة صباحا، تم اتخاذ القرار بقتلها قتلًا رحيما بينما كان لا يزال القيام بذلك بطريقة آمنة.. وللأسف لم يكن قتلها خيارًا في تلك اللحظة".

وقال ماندي إنه لم يكن قرارًا سهلًا ولكن سلامة المجتمع كانت أولوية.

ووصف ويليام موكوينا لمحطة "إي إن سي إيه" التلفزيونية الجنوب أفريقية كيفية تعرضه لهجوم انثى النمر مساء السبت بينما كان في طريقه إلى المنزل قادما من متجر بقالة.

وقال إن النمرة انقضت عليه عندما انحنى لربط حذائه وحاولت جره بعيدا.

وأضاف أنه استخدم ساقيه لإبعاد النمرة عنه.

استخدم مسؤولو البحث طائرات مسيّرة ومروحية لمحاولة تحديد موقع شيبا. تم تعقب النمرة أخيرا في منطقة زراعية قريبة وعلى مقربة من عدد من المنازل، بحسب ماندي.

ودفع هروب أنثى النمر منظمات الرفق بالحيوان إلى التشكيك في قوانين جنوب إفريقيا بشأن الاحتفاظ بالحيوانات غير الأليفة.

وقالت جماعة "اس بي سي ايه" لحماية الحيوان إنها تشعر بالقلق من أن الترخيص ليس مطلوبا للاحتفاظ بحيوانات غير اليفة في مقاطعة جوتنج حيث كانت تتواجد شيبا.

وأضافت: "هذه النمرة، التي أظهرت بالفعل سلوك نمر في البرية هربت بعدما تم إحضارها إلى الحضر ليتم احتجازها في الأسر، وهو أمر لم يكن ينبغي السماح به من البداية".

المصدر / وكالات