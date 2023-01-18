ندوة بجامعة بيرزيت حول قضية جثامين الشهداء المحتجزة

نظمت جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، ندوة حوارية، لتسليط الضوء على قضية الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت الندوة الحوارية التي حملت عنوان "صناع الهوية"، ضمن سلسلة فعاليات تهدف لتثقيف الطلبة في قضية الجثامين المحتجزة والتي تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال.

وأوضح المتحدثون في الندوة أن الاحتلال ما زال يحتجز 115 في ثلاجاته، آخرهم منفذ عملية حلحول الشهيد حمدي الزماعرة والذي احتجزه الاحتلال بعد إطلاق النار عليه.

وأكدوا على واجب الطلبة والشعب الفلسطيني في الالتفاف حول قضية الشهداء وعائلاتهم والتفكير بشكل جدي لدعم هذه العائلات.

وبينوا أن الفعالية جاءت في ظل تواصل الحراك الشعبي رفضا لاحتجاز الجثامين، موضحين أن الاحتلال هو الجهة الوحيدة في العالم التي تقدم على احتجاز الجثامين.

وبين الطلبة أنهم بصدد توثيق قصص الشهداء المحتجزة جثامينهم، لكشف وجه الاحتلال البشع، وتسليط الضوء على قضيتهم وعلى قصصهم الإنسانية.

ويواصل الاحتلال احتجاز 256 جثمانا في مقابر الأرقام منذ سنوات طويلة.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، أطلقت أمهات عدد من الشهداء حملة مستمرة تحت شعار "صرخة أمهات"، تتضمن فعاليات شعبية ووقفات واعتصامات في مختلف المدن الفلسطينية، بهدف إيصال رسالتهن إلى العالم والضغط على الاحتلال للإفراج عن الجثامين المحتجزة.

المصدر / فلسطين أون لاين