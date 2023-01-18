12 نصيحة لتقليل احتمال الإصابة بالخرف

وجهت مؤسسة "أبحاث ألزهايمر" البريطانية المتخصصة في دراسات الخرف، 12 نصيحة قالت إنها يمكن أن تقلل احتمال الإصابة بهذا المرض العضال.

وأوضحت المؤسسة أن "الغالبية العظمى من البشر لا يفعلون ما يكفي لدرء مخاطر الخرف" الذي عادة ما يصيب كبار السن، ووصفت المرض بأنه "أكثر عواقب الشيخوخة رعبا".

والخرف متلازمة تؤدي إلى تدهور مستمر في أداء الدماغ، ويعتقد أن حوالي 40 بالمئة من حالاته لها علاقة بنمط الحياة، الذي يمكن تعديله لتقليل احتمالات الإصابة به.

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وتشمل الـ12 نصيحة المهمة التي وجهتها المؤسسة: النوم لما لا يقل عن 7 ساعات كل ليلة، وتنشيط الدماغ بانتظام بمنحها بعض التحديات، والحفاظ على النشاط الاجتماعي، والعناية بحاسة السمع، واتباع نظام غذائي متوازن.

وتشمل النصائح كذلك: الحفاظ على النشاط البدني، والإقلاع عن التدخين، وشرب كميات كافية من المياه، والحفاظ على الكوليسترول عند مستوى صحي، والحفاظ على ضغط دم في المعدل الطبيعي، وفي حالة الإصابة السكري، عليك التعامل معه بأفضل طريقة ممكنة، والاهتمام بالسلامة العقلية.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في مؤسسة "أبحاث ألزهايمر" جوناثان شوت، إن 30% فقط من الناس يعرفون أن بإمكانهم اتخاذ إجراءات لتقليل خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

وأضاف، وفقا لتصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "هناك بعض الأشخاص (جينيا) سيصابون بالخرف، لكننا نعلم الآن أن ما يصل إلى 40 بالمئة من مخاطر الإصابة بالمرض في أنحاء العالم ربما يمكن تجنبها".

وأوضح شوت: "نعمل الآن على تطوير قاعدة أدلة منطقية لما لا يقل عن 12 عامل قابل للتعديل. من الضروري أن نفعل كل ما في وسعنا، كأفراد ومجتمع، لتقليل مخاطر الإصابة بالخرف".

المصدر / فلسطين أون لاين