"نتنياهو" يبحث مع وفد أمريكي توسيع اتفاقيات التطبيع

بحث رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، ووفد من الكونغرس الأمريكي، سبل توسيع اتفاقيات التطبيع -ابراهام-، و"التهديد الإيراني".

وقال بيان لمكتب نتنياهو، نشره على موقعه الإلكتروني، إن الأخير التقى بوفد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ضمن ما يسمى "لوبي اتفاقيات ابراهام"، في إشارة لاتفاقيات تطبيع وقعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أواخر 2021 مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وترأس الوفد الأمريكي الذي يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة، السيناتورة الديمقراطية جاكي روزين والسيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، بحسب المصدر ذاته.

وبحث الاجتماع، وفق البيان، "الشراكة القوية بين الدول الأعضاء في الاتفاقيات: (إسرائيل)، والولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب، وإمكانية توثيق التعاون في جميع المجالات".

كما ناقش المجتمعون "أهمية دعم الحزبين الأمريكيين في مجلس النواب لاتفاقيات التطبيع وفرص توسيعها".

وأضاف البيان: "عرض نتنياهو وجهة النظر الإسرائيلية فيما يتعلق بالتهديد الإيراني وكيف يمكن التعامل معه من خلال تشكيل تهديد عسكري حقيقي وممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية، وإمكانية توثيق التعاون في هذا السياق".

وتتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما في ذلك توليد الكهرباء.

المصدر / الأناضول