قاسم: إدارة بايدن تُصِر على جريمة سابقتها بحق شعبنا

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن "إعلان الخارجية الأمريكية التزامها بإبقاء سفارتها في مدينة القدس المحتلة، يؤكد إصرار إدارة بايدين على الجريمة التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية السابقة".

وأضاف قاسم في تصريح مقتضب: "الإعلان يؤكد أن واشنطن شريكة في العدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة، وأنها تواصل انتهاكها للقانون والقرارات الدولية ومعاداة شعوب أمتنا العربية والاسلامية بدعمها الكامل للاحتلال والتغطية على جرائمه".

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الأربعاء، التزامها بإبقاء موقع السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، مشيرةً إلى أن واشنطن تعترف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين