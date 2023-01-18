عسّاف لن يشارك مع أهلي غزة أمام نماء

غزة/ وائل الحلبي:

أكد بلال عساف مهاجم فريق أهلي غزة أنه لن يتمكن من المشاركة في مباراة فريقه المهمّة أمام نماء، والتي تجمع الفريقين يوم السبت القادم في قمة منافسات الجولة الـ16 من دوري الدرجة الأولى.

وقال عساف إنه تعرّض لضغوط من جانب إدارة النادي والجهاز الفني للمشاركة في المباراة، إلا أنه لن يتمكن من الحضور مع الفريق نظرًا للعقد الثلاثي بينه وبين نماء وأهلي غزة.

وأوضح عساف أن أحد شروط العقد بين نماء والأهلي، ينص على أن يكون خارج قائمة فريقه في مواجهتي نماء في الذهاب والإياب في بطولة الدوري الموسم الحالي، وموثق ذلك في اتحاد كرة القدم، وفي حال أخلّ بالعقد سيدفع غرامة مالية قدرها 2000 دولار.

وغاب عساف عن مباراة أهلي غزة ونماء في مرحلة الذهاب والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتعدّ مباراة السبت القادم مهمّة بنسبة كبيرة للفريقين، خاصة وأن الأهلي يتربع على صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن نماء الذي يتواجد في المركز الثاني، الأمر الذي يزيد من أهمية المباراة خاصة مع ترقّب الفِرق الملاحقة لتعزيز حظوظها في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود للدوري الممتاز.

المصدر / فلسطين أون لاين