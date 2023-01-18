الأهلي يعلن عدم خوض مباراته في الجولة الـ14

غزة/ وائل الحلبي:

كشف مجلس إدارة نادي أهلي الخليل عن عدم خوض فريقه لمباراته المرتقبة أمام هلال القدس، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين لأندية الضفة الغربية.

وأوضح هشام أبو شخيدم المدير الإداري لفريق أهلي الخليل أن قرار عدم خوض اللقاء أمام هلال القدس، يأتي اعتراضًا على عدم رد اتحاد كرة القدم على طعن النادي على نتيجة مباراته السابقة أمام الأمعري.

وأشار أبو شخيدم لـ:" " أن الأمعري أشرك لاعبًا موقوفًا في مباراة الفريقين، حسب ادّعاء النادي الخليلي الذي طالب الاتحاد باحتساب النتيجة فوز إداري لصالحه، لكن الاتحاد لم يبدِ أي رد على الطعن المقدّم من جانب النادي.

وأضاف أبو شخيدم أن اتحاد كرة القدم تلاعب باللوائح والقوانين التي كانت تنص على ترحيل العقوبات الموقّعة على اللاعبين من بطولة الشهيد ياسر عرفات إلى دوري المحترفين، ليتفاجأ النادي بمشاركة اللاعب صالح ظاهر مع فريقه الأمعري رغم حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام بلاطة في نصف نهائي كأس ياسر عرفات.

وشدّد أبو شخيدم على أن الاتحاد لم يبلغ الأندية بتغيير أي من البنود المتعلقة بلائحة المسابقات، مبيّنًا أن ما حدث هو تلاعب لخدمة مصالح فرق بعينها.

المصدر / فلسطين أون لاين