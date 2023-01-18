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الاحتلال يحكم على الأسير أُبي التميمي بالسجن 6 سنوات

18 يناير 2023 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
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أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات بحق الأسير أُبي صالح التميمي من رام الله، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 12500 شيقل .

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت التميمي بتاريخ 22/11/2020 بعد محاصرة منزله، واقتحامه بعدد كبير من الجنود والوحدات الخاصة، واعتدت عليه بالضرب أمام أفراد عائلته، قبل أن تقوم بنقله إلى التحقيق في مركز تحقيق المسكوبية. 

وأوضح أن محكمة الاحتلال مدّدت اعتقاله عدّة مرات، لاستكمال التحقيق معه، ثم أجّلت محاكمته أكثر من 14 مرة قبل أن تصدر بحقه اليوم حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات، بتهمة المشاركة في عمليات للمقاومة، وقد أمضى حتى الآن سنتين وشهرين في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #الاحتلال الإسرائيلي #أبي التميمي

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