الأقسام
سياسي
عربي ودولي
محليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
صحة
علوم وتكنولوجيا
غرائب وطرائف
الإسـلام والعـصر
مجتمع
مقالات وآراء
الصحيفة
تواصل معنا
انفوجرافيك
وسـائط
5622
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.4
مقابل الشيكل
يورو
3.67
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
4.8
جنيه إسترليني
4.18
حالة الطقس
الأربعاء
20° - 9°
صافِ خلال اليوم
الخميس
21° - 9°
الجمعة
22° - 10°
أوقات الصلاة
الفجر
05:31
الشروق
06:41
الظهر
11:52
العصر
14:44
المغرب
17:04
العشاء
18:14
أحدث الأخبار
الدولار يهوي مجددًا أمام الشيكل
الغريز: 13 مشروعاً للتنفيذ لمعالجة تجمّع الأمطار بقطاع غزة
إشهار كتاب "ليس مجرّد زوج" للأسير القسامي القائد جمال الهور
محكمة الاحتلال ترد التماسًا لوقف هدم مدرسة شرق يطا
مستوطنون يقيمون حفلًا استفزازيًّا بمحيط المسجد الإبراهيمي
بلدية رفح توزع 8,400 سمكة لمكافحة البعوض بيولوجيًا
الأكثر قراءة
موعد ورابط فحص المنحة القطرية الجديد 100 دولار شهر 2023/1
حقيقة عرض الهلال السعودي لضم ميسي
خدمات رفح في مأزق قبل مواجهة الزوايدة
آخر تطورات صفقة سامي قعدان بين الخدمات والشباب
رد إيسكو على عرض الانتقال للدوري السعودي
تسريب الصور الرسمية لهواتف Galaxy S23 من سامسونغ
آخر الأخبار
الدولار يهوي مجددًا أمام الشيكل
الغريز: 13 مشروعاً للتنفيذ لمعالجة تجمّع الأمطار بقطاع غزة
إشهار كتاب "ليس مجرّد زوج" للأسير القسامي القائد جمال الهور
محكمة الاحتلال ترد التماسًا لوقف هدم مدرسة شرق يطا
مستوطنون يقيمون حفلًا استفزازيًّا بمحيط المسجد الإبراهيمي
بلدية رفح توزع 8,400 سمكة لمكافحة البعوض بيولوجيًا
مختصون: الاحتلال يمعن بإجرامه والمقاومة في تصاعد مستمر
مشاجرة زوجية تعطّل طائرة متجهة من القاهرة إلى جدّة
عرض لاستعارة هاري ماغواير من مانشستر يونايتد
قرارات حكومية مهمّة.. طالع أبرز ما قرّرته لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة
ملخص اليوم
الرئيسية
اقتصاد
تفاصيل الخبر
الدولار يهوي مجددًا أمام الشيكل
18 يناير 2023 . الساعة 19:45 بتوقيت القدس
عاود الدولار النزول أمام الشيكل مساء اليوم 3.38 بعدما توقف صباح اليوم عند 3.40
المصدر / فلسطين أون لاين
#الدولار
#الشيكل
#صرف العملات
تعليق عبر الفيس بوك
متعلقات
انتكاسة جديدة على الدولار أمام الشيكل
الدولار يواصل النزول أمام الشيكل
سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر
الأكثر قراءة
موعد ورابط فحص المنحة القطرية الجديد 100 دولار شهر 2023/1
"ما خفي أعظم" يكشف حقائق جديدة حول المقاومة الفلسطينية في الضفة
شباب رفح يُفجّر مفاجأة من العيار الثقيل
حقيقة عرض الهلال السعودي لضم ميسي
خدمات رفح في مأزق قبل مواجهة الزوايدة
عاجل