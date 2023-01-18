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الدولار يهوي مجددًا أمام الشيكل

18 يناير 2023 . الساعة 19:45 بتوقيت القدس
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عاود الدولار النزول أمام الشيكل مساء اليوم 3.38 بعدما توقف صباح اليوم عند 3.40

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الدولار #الشيكل #صرف العملات

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