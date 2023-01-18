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محكمة الاحتلال ترد التماسًا لوقف هدم مدرسة شرق يطا

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محكمة الاحتلال ترد التماسًا لوقف هدم مدرسة شرق يطا

18 يناير 2023 . الساعة 18:44 بتوقيت القدس
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ردّت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، التماسًا لوقف هدم مدرسة "خشم الكرم الأساسية" في البادية البدوية شرق يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، ومنحت الاحتلال عشرة أيام لتنفيذ الهدم.

وقال رئيس مجلس قروي المسافر نضال يونس، إن محكمة الاحتلال ألغت الأمر الاحترازي القاضي بوقف عملية هدم مدرسة "خشم الكرم الأساسية المختلطة" بمنطقة خشم الكرم في البادية البدوية، وردّت الالتماس المقدّم لهذا الغرض، ومنحت الاحتلال عشرة أيام لتنفيذ عملية الهدم.

وأشار إلى أن المدرسة البالغة مساحتها 140 مترًا مربّعًا بنيت بتمويل من الاتحاد الأوروبي عام 2022 من خلال مؤسسة العمل ضد الجوع، وهي تخدم عددًا من التجمّعات البدوية في تلك المنطقة، ويبلغ عدد طلابها 50 طالبًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #هدم مدرسة #الضفة الغربية المحتلة #الاحتلال الإسرائيلي

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