مستوطنون يقيمون حفلًا استفزازيًا بمحيط المسجد الإبراهيمي

أقام مستوطنون، اليوم الأربعاء، حفلا استفزازيا صاخبا بمحيط المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة، وفي الطرقات المؤدية إليه.

وقال مدير عام المسجد غسان الرجبي، إن مجموعة من المستوطنين الذين يقطنون البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في مدينة الخليل، أقاموا حفلا استفزازيا صاخبا في محيط الحرم والطرقات المؤدية إليه، وبالقرب من منازل المواطنين.

وأضاف أن هذه الاعتداءات تمثل مساسا بقدسية وحرمة هذا المكان وما يمثله، وقد بات المستوطنون ينفذونها بشكل يومي، بهدف استفزاز مشاعر المواطنين والتضييق عليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين