وزعت بلدية رفح 8,400 سمكة من نوع "الشبار" على 280 بركة زراعية لمكافحة حشرة البعوض بيولوجيًا، خلال عام 2022.

وأوضح مدير دائرة الصحة والبيئة م. سمير برهوم أن البلدية نجحت في القضاء على حشرة البعوض بشكل شبه كامل، بعد اتباعها طريقة بيولوجية في مكافحتها.

وتتمثل الفكرة وفق برهوم، بتوزيع أسماك من نوع الشبار على البرك الزراعية وبرك تجميع مياه الأمطار والصرف الصحي، إذ يلتهم هذا النوع من الأسماك يرقات البعوض إلى جانب حشرات أخرى تعيش فيها.

وبين أنه تم البدء بتطبيق الفكرة، قبل ست سنوات، بعدما تزايدت شكاوى المواطنين من انتشار الحشرة بشكل كبير خصوصًا في حي تل السلطان غرب المدينة، قائلا: "نكافح حشرات البعوض من خلال طريقتين، الأولى كيميائيًا والثانية بيولوجيًا".

وأضاف برهوم: "الطريقة الكيميائية تكون عبر رش ضباب من مُرَكَّبات كيميائية في الشوارع وحول تجمعات المياه، وذلك للقضاء على البعوض المنتشر في الأجواء، أمَّا الطريقة البيولوجية تستهدف القضاء على يرقات البعوض".

وعزا لجوء البلدية للطرق البيولوجية بسبب منع سلطات الاحتلال إدخال الأدوية والمبيدات المخصصة لمكافحة البعوض.

وأوضح أن سمك الشبار هو النوع الوحيد الذي يتغذى على يرقات البعوض، قائلا: "اعتمدنا على استزراع سمك الشبار، وبدأنا بوضع 200 سمكة في بركة لتجميع مياه الأمطار غرب رفح تابعة لمصلحة مياه بلديات الساحل، وصولًا إلى أكثر من 50 ألف سمكة".

وطالب برهوم المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار حشرة البعوض، وأهمها إغلاق أغطية خزانات المياه بإحكام، وتصريف المياه الراكدة أولًا بأول.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مكان تتكاثر فيه هذه الحشرة الضارة، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 115.











المصدر / فلسطين أون لاين