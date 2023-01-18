مختصون: الاحتلال يمعن بإجرامه والمقاومة في تصاعد مستمر

أكد مختصون، أن الاحتلال يمعن في إجرامه بحق المقدّسات الإسلامية، وأن المقاومة الفلسطينية في تصاعد مستمر لمواجهة ذلك.

بدوره قال المختص بالشأن الصهيوني حسن خاطر، إن الاحتلال الصهيوني يهدف إلى السيطرة على المسجد الأقصى المبارك.

وبيّن أن الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد في باحات المسجد الأقصى، وأن هدف حكومة الاحتلال الاستراتيجي فرض سيطرتها الكاملة على المسجد الأقصى.

وأكد أن الاحتلال لا يزال يمعن في إجرامه بحق المقدّسات الإسلامية وهذه سابقة خطيرة جدًا.

من ناحيته قال الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي إنه كلما زاد إجرام الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني زاد رد الفعل المقاوم.

وبيّن أن الاحتلال الصهيوني يواجه مقاومة قويّة وعنيدة في الضفة المحتلة، فهو لا يزال يقتحم مدن الضفة ويعتدي على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال الصهيوني لن يستطيع كسر إرادة وعزيمة الشعب الفلسطيني، فهو يلتف حول خيار المقاومة الفلسطينية.

وشدّد على أن المقاومة في تصاعد مستمر بجميع مناطق الضفة المحتلة، موضّحًا أن إجراءات الاحتلال الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني والمقدّسات الإسلامية تُجبر المقاومة على مواجهته.

المصدر / فلسطين أون لاين