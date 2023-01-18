مشاجرة زوجية تعطّل طائرة متجهة من القاهرة إلى جدّة

اضطر قائد طائرة كانت متجهة من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة السعودية، لإنزال راكبة مصرية تشاجرت في اتصال هاتفي مع زوجها الموجود بالسعودية إذ توعّدها بالضرب.

وقالت مصادر مطّلعة بمطار القاهرة إنه في أثناء تحرّك الطائرة على الممر للإقلاع، فوجئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة المصرية وإصابتها بانهيار.

وبعد تهدئتها، كشفت عن حدوث مشاجرة عبر الهاتف مع زوجها الموجود في السعودية بسبب خلافات عائلية.

وعندما علم الزوج بتحرك الطائرة توعّد زوجته بالضرب فور وصولها إلى مطار جدة، فما كان منها إلا أن طلبت إلغاء سفرها.

وأمام حالة الانهيار التي أصابت الراكبة، اضطر قائد الطائرة للعودة وإنزالها وإلغاء سفرها.

واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 45 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي.

المصدر / فلسطين أون لاين