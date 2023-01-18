قرارات حكومية مهمّة.. طالع أبرز ما قرّرته لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بالترحّم على الشهيد سعيد صيام وزير الداخلية الأسبق في الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاده بعدوان عام ٢٠٠٨م، واستحضار دوره الكبير في إرساء دعائم المنظومة الأمنية بقطاع غزة، وترسيخ العقيدة الوطنية في صفوف منتسبيها، والقضاء على مظاهر الفوضى والفلتان الأمني التي كانت سائدة سابقًا.

ووجّهت اللجنة التهنئة للأسير ماهر يونس بقرب الإفراج عنه، بعد قرابة أربعين سنة قضاها في زنازين الاحتلال، متمنّية أن يشهد هذا العام تحرير جميع أسرانا من زنازين الاحتلال.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكّرات والتقارير المقدّمة من الوزارات والهيئات الحكومية، واعتمدت محاضر لجان: شؤون الأراضي، السياسات والتخطيط، البنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدّمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقرّرت اللجنة ما يلي:

🔻تخفيض تعرفة كهرباء الخطوط الدائمة الإضافية الممنوحة للمخابز، دعمًا لتخفيض تكلفة رغيف الخبز للمواطنين.

🔻تشكيل لجنة دائمة للمتابعة والتفتيش على مصانع مواد البناء والمختبرات الهندسية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

🔻إقرار التوصيات الخاصة بسياسة اعتماد وإنشاء المعالم التذكارية داخل قطاع غزة.

🔻المصادقة على مبادلة أراضي لصالح مشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى.

🔻إعفاء ذوي المتوفين المستحق عليهم التزامات مالية لصالح وزارة الصحة، ما بعد عام ٢٠١٩م.

🔻إقرار توصيات تقرير المؤشرات الرقمية للاقتصاد الزراعي للعام ٢٠٢٢م.

🔻اعتماد السياسات المحدثة لحفظ واستعادة قواعد البيانات الحكومية والملفات المؤرشفة.

🔻إقرار وثيقة الإطار الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي.

المصدر / فلسطين أون لاين