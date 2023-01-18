وفد حكومي برئاسة الدعليس يزور منزل الشهيد الوزير سعيد صيام

زار وفد حكومي برئاسة رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس اليوم الأربعاء، منزل وزير الداخلية والأمن الوطني الأسبق الشهيد سعيد صيام، بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاده.

وأشاد الدعليس بمناقب الشهيد صيام، مستحضراً دوره التربوي والدعوي والحكومي، في إرساء قواعد الأمن.

وأكد أن القرارات التي اتخذها الشهيد صيام خلال تولّيه منصب وزير الداخلية والأمن الوطني أعادت الهيبة للمؤسسة الأمنية، وعقيدتها الوطنية.

وأثنى الدعليس على الدور المحوري للشهيد صيام في تعزيز الأمن والأمان للمواطنين في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين