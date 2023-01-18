استبعاد أراوخو من مباراة برشلونة وسبتة في كأس ملك إسبانيا

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة استبعاد قلب دفاعه الأوروغواياني رونالد أراوخو من مواجهة دور الستة عشر بمسابقة كأس ملك إسبانيا أمام سبتة مساء غدٍ الخميس، وذلك من أجل منحه قسطًا من الراحة.

وأكد تشافي عدم تعرُّض اللاعب لأي إصابة تمنعه من خوض منافسات كأس ملك إسبانيا، مشيرًا إلى أنه بحاجة فقط إلى الراحة بعد المجهود الذي بذله في بطولة كأس السوبر الإسباني وإسهامه في تتويج البلوغرانا باللقب بعد الفوز على ريال مدريد (3-1).

وأوضح مدرب البلوغرانا في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد على هامش مواجهة سبتة في الكأس أنه اعتمد على مدافعه كثيرًا رغم أنه عاد من إصابة طويلة، ما جعله يقرر عدم استدعائه للسفر مع الفريق.

ومنذ أن جلس المدافع الأوروغواياني على مقاعد البدلاء في مواجهة إسبانيول، اعتمد تشافي عليه أمام إنتر سيتي في كأس ملك إسبانيا وأمام أتلتيكو مدريد في الليغا، ثم خاض مباراتي ريال بيتيس وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني بالرياض.

وتجدر الإشارة إلى أن أراوخو شارك مع برشلونة في 11 مباراة هذا الموسم وسجّل هدفًا أمام إنتر سيتي في كأس ملك إسبانيا، ليعود بقوة بعدما غاب نحو ثلاثة أشهر بسبب تعرّضه لإصابة في عضلة الفخذ.

المصدر / وكالات