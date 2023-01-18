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لمواجهة الصعوبات.. "تويتر" يعرض أدوات وأثاث مكاتبه للبيع

18 يناير 2023 . الساعة 17:04 بتوقيت القدس
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أفاد تقرير نشره موقع "سي إن بي سي" الالكتروني، اليوم الأربعاء، أن موقع تويتر طرح سلسلة من أدوات وأثاث مكاتبه في سان فرانسيسكو للبيع ضمن جهود تخفيض التكاليف ومواجهة الصعوبات المتزايدة.

وقال التقرير إن "طرح البيع يهدف إلى جمع الأموال بهدف دفع الإيجارات".

وأضاف التقرير أن "من المعروضات أدوات خاصة بالمطبخ وآلات الإسبريسو ومبردات البيرة وأجهزة الكمبيوتر، والثلاجات والأواني والأثاث المكتبي الشاملة للمقاعد والأرائك والأراجيح، بالإضافة لحزم أقنعة الوجه".

وأشار التقرير إلى أن "عملية بيع العناصر المذكورة يتولاها موقع ويب Heritage Global Partners".

ولفت التقرير إلى أن الشركة تعرض أيضًا للبيع لافتة نيون كهربائية عليها شعار الطائر بقيمة تصل إلى 22500 دولار.

وكانت تقارير كشفت في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن توقف موقع تويتر عن دفع الإيجار لجميع مكاتبها.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#تويتر #موقع سي إن بي سي

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