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موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

18 يناير 2023 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
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موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

اقترب موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في السعودية ضمن موسم الرياض وستجمع بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وغريمه كريستيانو رونالدو.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريق المكوّن من نجوم الهلال والنصر السعوديين، وباريس سان جيرمان متصدر جدول الدوري الفرنسي، يوم الخميس 19 يناير/كانون الثاني 2023.

موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان 

وتنطلق المباراة عند الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة (19:00 بتوقيت فلسطين) على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وتحظى المباراة بأهمية إعلامية كبيرة، حيث سيتم نقلها في الوطن العربي على ثلاث قنوات ضمن شبكة قنوات beIN Sports القطرية.

وأعلنت الشبكة القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها امتلكت حقوق نقل المباراة، لتبثها عبر جميع المناطق التي تغطيها، وتشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفرنسا وتركيا وآسيا وأمريكا الشمالية والمنطقة الأسترالية الآسيوية.

بدوره أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أن النجم كريستيانو سيكون قائداً لتشكيلة الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر.

وبعدها بساعات كشف عبر حسابه على "تويتر"، عن قائمة الفريق التي اختارها المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.

وضمت القائمة محمد العويس وأمين بخاري في حراسة المرمى، وعبد الإله العمري، علي لاجامي، سعود عبد الحميد، جانغ هيون سو، عبد الله مادو، سلطان الغنام، خليفة الدوسري، علي البليهي، لويس غوستافو، عبد الله الخيبري، عبد الله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري، سامي النجعي، ماتيوس بيريرا، تاليسكا، بيتي ماريتينز، أندريه كاريو، موسى ماريغا، وكريستيانو رونالدو.

المصدر / وكالات
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