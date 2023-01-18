وفد من الاتحاد الأوروبي يزور المسجد الأقصى المبارك

أجرى ممثلون وقناصل من دول الاتحاد الأوروبي اليوم، زيارة إلى المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن الوفد الأوروبي الذي يترأسه ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفن بورغسدورف التقى بمسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية.

وقال مدير عام اوقاف القدس عزام الخطيب، إن الزيارة تهدف إلى التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي من ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى واحترام الوصاية الأردنية على الأوقاف الإسلامية والمقدسات في مدينة القدس.

وأضاف أن الزيارة تهدف أيضا إلى تفادي أي أعمال من شأنها تصعيد الموقف في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين