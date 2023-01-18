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الأسير موسى الخولي يدخل عامه الـ20 في الأسر

18 يناير 2023 . الساعة 16:01 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دخل الأسير موسى الخولي (38 عامًا) من طولكرم، اليوم الأربعاء، عامه الـ20 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2004.

وذكر نادي الأسير، أن الأسير خولي، تعرّض للمطاردة لمدة سنتين قبل اعتقاله، كما واجه تحقيقًا قاسيًا عقب اعتقاله، واستمر لمدة 60 يوما في معتقل "الجلمة"، وحكم عليه الاحتلال لاحقا بالسجن لمدة 23 سنة.

كما تعرّض أربعة من أشقائه للاعتقال، ومن بينهم شقيقه سعد الدين الذي أمضى 13 سنة، وشقيقه علي لمدة 7 سنوات، ومحمد لمدة 3 سنوات.

وخلال سنوات اعتقاله فقد والدته، حيث تعرّضت لسكتة دماغية، وذلك بعد زيارته له في سجن "جلبوع" عام 2010.

وتمكّن من استكمال دراسته في الأسر، وحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#امهات الأسرى #اعتقالات القدس

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