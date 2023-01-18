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الدولار يقترب من نهايته، تعرّف إلى التفاصيل

18 يناير 2023 . الساعة 15:37 بتوقيت القدس
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يرى الخبير المالي والمستثمر الأمريكي راي داليو أن عصر النظام العالمي الذي يهيمن عليه الدولار وعولمة الاقتصاد يقتربان من النهاية.

وأعرب داليو، مؤسس شركة الاستثمارات الأمريكية Bridgewater Associates، في مقابلة لصحيفة Nikkei اليابانية، عن ثقته في أن القوى الرئيسة في العالم وحلفاءها اليوم يشكّلون تكتّلات اقتصادية ومالية وعسكرية.

وأشار الخبير إلى أن ديونًا كبيرة جدًا تراكمت في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وهذه الدول تعتمد بشكل كبير على البنوك المركزية، التي تطبع النقود لشراء الديون الحكومية.

ونصح الخبير المستثمرين بالنظر إلى الدول الأقل تعرّضًا للنزاعات الدولية، والتي تتمتع بأنظمة مالية مستقرة ولا توجد بها صراعات داخلية كبيرة ومستعدّة للابتكار، وأشار إلى دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وفيتنام وكذلك الهند.

ويرى الخبير أن عولمة الاقتصاد تقترب من نهايتها، ووفقا لداليو فإن الوضع الحالي في العالم يذكّرنا بالوضع الذي كان قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وقال المستثمر المخضرم: "يمكننا أن نرى كيف تبرز الشعبوية والقومية بالدرجة الأولى في كل بلد استعدادًا لنزاعات أكثر خطورة"، وأشار إلى أن مخاطر نشوب صراع خطير بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان، مع الأخذ في الحسبان الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

المصدر / وكالات
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#الدولار #النظام العالمي #الاستثمارات الأمريكية

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