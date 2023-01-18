مفاجأة مفرحة لجماهير ريال مدريد بشأن مبابي

أعادت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية إلى الواجهة قضية انتقال الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، بعد أن أكدت وجود محادثات سرية بين مسؤولي النادي الإسباني وممثلي اللاعب الفرنسي.

وأكدت الصحيفة في تقرير موسع نشرته اليوم الأربعاء: "لم ينسَ ريال مدريد مبابي، وبالتأكيد لم ينسَ مبابي ريال مدريد، فمن بعيد قد تبدو الأشياء مختلفة تمامًا".

وأضاف التقرير: "لا يتحدث مسؤولو مدريد عن احتمال التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا -علنًا وسرًّا- لأنهم لا يريدون أن يكون هذا الموضوع بارزًا في وسائل الإعلام، بعد الذي حدث الصيف الماضي، لكنهم أبقوا قنوات اتصال أكثر سريةً باللاعب وعائلته، ومنذ كأس العالم 2022، كانت هناك حركة بشأن هذا الأمر".

وأوضح التقرير: "عندما توجهنا بالسؤال من جانب صحيفتنا، أجاب ممثلو مبابي بأنهم يُفضِّلون عدم التعليق، ويصر مصدر كبير في مدريد -طلب عدم الكشف عن هويته لحماية موقعه- على أنهم لم يسمعوا شيئًا منذ الصيف الماضي"

وأضافت الصحيفة: "رحيل مبابي في يناير/ كانون الثاني الجاري لن يحدث، ولن يكون الأمر كذلك بالضرورة في الصيف المقبل، لكن في باريس سان جيرمان يدركون أن مبابي لم ينسَ بأي حال من الأحوال حلمه باللعب لريال مدريد".

ونقلت الصحيفة عن مصدر من باريس سان جيرمان، فضّل عدم الكشف عن هويته قوله: "النادي الوحيد الذي يمكنه إخراج مبابي من هنا هو ريال مدريد، لا شيء مستحيل في كرة القدم، لكن يمكننا أن نطلب 400 مليون يورو، أو حتى ألّا نضع سعرًا له".

المصدر / وكالات