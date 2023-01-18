بالأسماء.. إعلان آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس.

وقالت الهيئة اليوم الأربعاء، إنّ آلية السفر ستكون للحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (2023/2) اضغط هنا، والحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/2) اضغط هنا.

ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يُسمح بتأخُّر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما ودعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين