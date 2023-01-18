فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"المالية" تعلن صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر نوفمبر

القسام يزف مجاهدًا استشهد نتيجة "خطأ سلاح"

زلزال قوته 5.6 درجة يهز شمال غرب إيران

بلدية دير البلح تعلن انطلاق فعاليات أسبوع اليوبيل الذهبي

مطلوب موظف مبيعات عدد (5) للعمل في شركة راسل بقطاع غزة

الاحتجاجات الإسرائيلية.. أزمة داخلية تهدد بـ"ضرب أركان" دولة الاحتلال

فيديو "منغستو" يؤجّج نار الخلافات ويفضح عنصرية (إسرائيل)

"النهوض من جديد".. مشروع فني لسريالية الواقع الغزي

وفد دبلوماسي أوروبي يزور المسجد الأقصى

"الحمد" يوصي بتدويل قضية الأسرى وفضح انتهاكات الاحتلال

القسام يزف مجاهدًا استشهد نتيجة "خطأ سلاح"

18 يناير 2023 . الساعة 13:53 بتوقيت القدس
...
الشهيد القسامي المجاهد عصام الديب

زفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا مجاهدا من مجاهديها استشهد متأثراً بجراح أصيب بها نتيجة خطأ سلاح.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد القسامي/ عصام حمدي عطية الديب (27 عاماً) من حي الشجاعية بمدينة غزة، والذي استشهد اليوم الأربعاء متأثراً بجراح أصيب بها نتيجة خطأ سلاح.

وقالت الكتائب: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتابعت: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.."

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#كتائب القسام #القسام #عصام الديب #القسام ينعى مجاهدا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة