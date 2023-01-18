القسام يزف مجاهدًا استشهد نتيجة "خطأ سلاح"

زفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا مجاهدا من مجاهديها استشهد متأثراً بجراح أصيب بها نتيجة خطأ سلاح.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد القسامي/ عصام حمدي عطية الديب (27 عاماً) من حي الشجاعية بمدينة غزة، والذي استشهد اليوم الأربعاء متأثراً بجراح أصيب بها نتيجة خطأ سلاح.

وقالت الكتائب: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتابعت: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.."

المصدر / فلسطين أون لاين