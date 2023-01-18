بلدية دير البلح تعلن انطلاق فعاليات أسبوع اليوبيل الذهبي

أطلقت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة فعاليات أسبوع اليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عامًا على تحولها من مجلس قروي إلى مجلس بلدي بحضور شخصيات اعتبارية ووجهاء ومخاتير المدينة وبمشاركة واسعة من المجتمع المحلي بكافة مكوناته.

ورحب رئيس البلدية دياب الجرو بالحضور معلنا انطلاق أسبوع اليوبيل الذهبي المتنوعة ما بين الثقافي والتراثي والرياضي ليتوج بالفعالية الختامية يوم الثلاثاء القادم.

وقال: اليوم نتوج 50 عامًا بمسيرتها كمجلس بلدي ترأس فيها العديد من الشخصيات لخدمة المدينة وأهلها، حيث كانت قبل 24/1/1973 مجلس قروي ومنذ ذلك التاريخ تحولت لتصبح مجلس بلدي تضاف للمجالس البلدية الموجودة في حينها.

واستعرض الجرو فعاليات الأسبوع التي ستبدأ بندوة حول تطور بلدية دير البلح خلال 50 عام وتطور مجالسها وهيكليتها الإدارية والتحديات والصعوبات بالإضافة إلى دور المرأة في المجالس البلدية والتحديات والصعوبات التي تواجه العمل البلدي، يتبعها الأنشطة الرياضية وسباق الضاحية الرياضي، ومباراة نجوم دير البلح وكرة قدم قدامى اللاعبين وكرة يد قدامى اللاعبين ويوم تراثي كامل، إضافة ليوم ثقافي سيتم فيه اختيار الفائز بالمسابقة الشعرية لافتا أن القصيدة الفائزة سيتم تلحينها لتصبح أنشودة للبلدية.

وفي الختام تم أطلاق علم اليوبيل الذهبي إعلانا لانطلاق الفعاليات.















المصدر / فلسطين أون لاين