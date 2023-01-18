مطلوب موظف مبيعات عدد (5) للعمل في شركة راسل بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة راسل بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف مبيعات وفقاً لما يلي:

- الوظيفة: موظف مبيعات

- العدد المطلوب: 5 موظفين من كافة المحافظات

- المكان: شركة راسل: (الفرع الرئيسي "غزة" – فرع الوسطى" النصيرات"- فرع الجنوب "خانيونس"

- نوع العقد: عقد ثابت "3 شهور فترة تجريبية وتدريبية"

الشروط المطلوبة للوظيفة:

الخبرة والمؤهلات:

- دبلوم إدارة أعمال، أو تسويق، أو علاقات عامة أو محاسبة، أو تخصصات ذات العلاقة

- اللباقة وحسن المظهر

- خبرة لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق الميداني.

- معرفة جيدة في مجال التسوق الالكتروني واستخدام الانترنت

- إجادة استخدام ال Microsoft office ومواقع التصفح.

المهارات :

- القدرة على التعامل مع الزبائن.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التسوق الانترنت والبيع عبر الانترنت.

- القدرة على استخدام برامج google وتحليل البيانات

- القدرة على العمل مع الفريق

- القدرة على التعلم واكتساب المهارات.

- القدرة على الإقناع.

- القدرة على التشبيك

طريقة التسجيل

- على الراغبين بالتقدم للوظيفة تعبئة الطلب الإلكتروني من خلال الرابط التالي

https://forms.gle/54QrahjktemRgKwu5

- آخر موعد للتقديم يوم الأربعاء الموافق 25/01/2023.

- سيتم الاتصال بالمرشحين لإجراء المقابلات والاختيار وفقاً لتوفر الشروط والمؤهلات والمهارات المطلوبة.

- للاستفسار يمكنكم مراسلتنا عبر الإيميل:

[email protected]

- أو التواصل عبر الرقم 1700980990