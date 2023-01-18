مطلوب موظف مبيعات عدد (5) للعمل في شركة راسل بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة راسل بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف مبيعات وفقاً لما يلي:
- الوظيفة: موظف مبيعات
- العدد المطلوب: 5 موظفين من كافة المحافظات
- المكان: شركة راسل: (الفرع الرئيسي "غزة" – فرع الوسطى" النصيرات"- فرع الجنوب "خانيونس"
- نوع العقد: عقد ثابت "3 شهور فترة تجريبية وتدريبية"
الشروط المطلوبة للوظيفة:
الخبرة والمؤهلات:
- دبلوم إدارة أعمال، أو تسويق، أو علاقات عامة أو محاسبة، أو تخصصات ذات العلاقة
- اللباقة وحسن المظهر
- خبرة لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق الميداني.
- معرفة جيدة في مجال التسوق الالكتروني واستخدام الانترنت
- إجادة استخدام ال Microsoft office ومواقع التصفح.
المهارات :
- القدرة على التعامل مع الزبائن.
- يفضل من لديه خبرة في مجال التسوق الانترنت والبيع عبر الانترنت.
- القدرة على استخدام برامج google وتحليل البيانات
- القدرة على العمل مع الفريق
- القدرة على التعلم واكتساب المهارات.
- القدرة على الإقناع.
- القدرة على التشبيك
طريقة التسجيل
- على الراغبين بالتقدم للوظيفة تعبئة الطلب الإلكتروني من خلال الرابط التالي
https://forms.gle/54QrahjktemRgKwu5
- آخر موعد للتقديم يوم الأربعاء الموافق 25/01/2023.
- سيتم الاتصال بالمرشحين لإجراء المقابلات والاختيار وفقاً لتوفر الشروط والمؤهلات والمهارات المطلوبة.
- للاستفسار يمكنكم مراسلتنا عبر الإيميل:
- أو التواصل عبر الرقم 1700980990