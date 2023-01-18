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مطلوب موظف مبيعات عدد (5) للعمل في شركة راسل بقطاع غزة

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مطلوب موظف مبيعات عدد (5) للعمل في شركة راسل بقطاع غزة

18 يناير 2023 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة راسل بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف مبيعات وفقاً لما يلي:

- الوظيفة: موظف مبيعات

- العدد المطلوب: 5 موظفين من كافة المحافظات

- المكان: شركة راسل: (الفرع الرئيسي "غزة" – فرع الوسطى" النصيرات"- فرع الجنوب "خانيونس"

- نوع العقد: عقد ثابت "3 شهور فترة تجريبية وتدريبية"

الشروط المطلوبة للوظيفة:

الخبرة والمؤهلات:

-  دبلوم إدارة أعمال، أو تسويق، أو علاقات عامة أو محاسبة، أو تخصصات ذات العلاقة

-  اللباقة وحسن المظهر

-  خبرة لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق الميداني.

-  معرفة جيدة في مجال التسوق الالكتروني واستخدام الانترنت

-  إجادة استخدام ال Microsoft office ومواقع التصفح.

المهارات :

-  القدرة على التعامل مع الزبائن.

-  يفضل من لديه خبرة في مجال التسوق الانترنت والبيع عبر الانترنت.

-  القدرة على استخدام برامج google وتحليل البيانات

-  القدرة على العمل مع الفريق

-  القدرة على التعلم واكتساب المهارات.

-  القدرة على الإقناع.

-  القدرة على التشبيك

طريقة التسجيل

- على الراغبين بالتقدم للوظيفة تعبئة الطلب الإلكتروني من خلال الرابط التالي

https://forms.gle/54QrahjktemRgKwu5

-  آخر موعد للتقديم يوم الأربعاء الموافق 25/01/2023.

- سيتم الاتصال بالمرشحين لإجراء المقابلات والاختيار وفقاً لتوفر الشروط والمؤهلات والمهارات المطلوبة.

- للاستفسار يمكنكم مراسلتنا عبر الإيميل:

 [email protected]

- أو التواصل عبر الرقم 1700980990

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