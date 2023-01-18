وفد دبلوماسي أوروبي يزور المسجد الأقصى

زار وفدٌ دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، ليطلعوا عن كثب على تطورات الأوضاع فيه.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن الوفد، الذي ضم 35 ممثلا وقنصلا من الاتحاد الأوروبي، كان في استقباله كلاً من: مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عزام الخطيب، ومدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني.

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بدوره، رحب الخطيب، بممثلي الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق، مؤكدا على أهمية زيارتهم للمسجد الأقصى كمسجد إسلامي تحت وصاية الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

ورافق الشيخ الخطيب ممثلي الاتحاد الأوروبي بجولة أطلعهم خلالها على جميع معالم المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما، وقدم لهم شرحا عن أهمية المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة الاحتلال تغيير الوضع القائم فيه من خلال استمرار اقتحامات المستوطنين له.

كما أطلعهم على جميع مشاريع الاعمار الهاشمية في المسجد الأقصى المبارك، والتي تحول حكومة الاحتلال من إتمامها.

المصدر / فلسطين أون لاين