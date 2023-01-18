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مطلوب محاسب للعمل في مؤسسة المنتدى الاجتماعي التنموي

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مطلوب محاسب للعمل في مؤسسة المنتدى الاجتماعي التنموي

18 يناير 2023 . الساعة 11:21 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان تويف صادر عن مؤسسة المنتدى الاجتماعي التنموي تعلن فيه عن وظيفة محاسب/ة وفقا لما يلي:

- المسمى الوظيفي: محاسب/ة

- نوع العقد: دوام كلي

- المكان: المنتدى الاجتماعي التنموي – مدينة غزة

الأدوار والمسؤوليات المطلوبة:

- الاحتفاظ بالفواتير والمستندات المالية للمؤسسة وفق النظام المتبع.

- تجهيز المعاملات المالية وتسجيلها على النظام المحاسبي المحوسب.

- معالجة المعاملات المالية بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب.

- متابعة أوامر وحسابات الموردين وفق متطلبات العمل.

- اعداد التقارير الدورية وفق سياسات العمل.

- اعداد التسويات البنكية الشهرية

- ادخال المصروفات والمقبوضات على النظام المحاسبي وفق الأصول.

- ارشفة المعاملات المالية ورقيا وسحابياً وفق النظام المعتمد.

- تحضير كشوف الرواتب المعتمدة بشكل شهري.

- التحضير لعمليات التدقيق الدوري والسنوي

مؤهلات الوظيفة

- درجة البكالوريوس او الدبلوم في المحاسبة.

- ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة العملية في العمل المحاسبي.

- قدرة على استخدام برنامج الاصيل والاكسل.

- يفضل اجادة اللغة الإنجليزية.

- مهارات اتصال وقدرات التواصل جيدة.

- القدرة على إدارة العمل والعمل ضمن فريق.

- مهارات الحاسوب (مايكروسوفت أوفيس، تطبيقات افتراضية، تطبيقات / منصات مكتبية).

طريقة التسجيل

- إذا كنت/ي مهتم/ة وتجد/ي في نفسك مؤهلاً لهذه الوظيفية يرجى مراعاة التالي:

- ارسال سيرة ذاتية محدثة تتضمن الخبرات والمعلومات الشخصية والمهارات الخاص بك/ي وحساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

- يرجى إرسال المرفقات المطلوبة الى البريد الإلكتروني [email protected] والإشارة إلى الوظيفة (محاسب/ة) في سطر الموضوع.

- ينتهى التسجيل يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي

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