مطلوب محاسب للعمل في مؤسسة المنتدى الاجتماعي التنموي

إعلان تويف صادر عن مؤسسة المنتدى الاجتماعي التنموي تعلن فيه عن وظيفة محاسب/ة وفقا لما يلي:
- المسمى الوظيفي: محاسب/ة
- نوع العقد: دوام كلي
- المكان: المنتدى الاجتماعي التنموي – مدينة غزة
الأدوار والمسؤوليات المطلوبة:
- الاحتفاظ بالفواتير والمستندات المالية للمؤسسة وفق النظام المتبع.
- تجهيز المعاملات المالية وتسجيلها على النظام المحاسبي المحوسب.
- معالجة المعاملات المالية بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب.
- متابعة أوامر وحسابات الموردين وفق متطلبات العمل.
- اعداد التقارير الدورية وفق سياسات العمل.
- اعداد التسويات البنكية الشهرية
- ادخال المصروفات والمقبوضات على النظام المحاسبي وفق الأصول.
- ارشفة المعاملات المالية ورقيا وسحابياً وفق النظام المعتمد.
- تحضير كشوف الرواتب المعتمدة بشكل شهري.
- التحضير لعمليات التدقيق الدوري والسنوي
مؤهلات الوظيفة
- درجة البكالوريوس او الدبلوم في المحاسبة.
- ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة العملية في العمل المحاسبي.
- قدرة على استخدام برنامج الاصيل والاكسل.
- يفضل اجادة اللغة الإنجليزية.
- مهارات اتصال وقدرات التواصل جيدة.
- القدرة على إدارة العمل والعمل ضمن فريق.
- مهارات الحاسوب (مايكروسوفت أوفيس، تطبيقات افتراضية، تطبيقات / منصات مكتبية).
طريقة التسجيل
- إذا كنت/ي مهتم/ة وتجد/ي في نفسك مؤهلاً لهذه الوظيفية يرجى مراعاة التالي:
- ارسال سيرة ذاتية محدثة تتضمن الخبرات والمعلومات الشخصية والمهارات الخاص بك/ي وحساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
- يرجى إرسال المرفقات المطلوبة الى البريد الإلكتروني [email protected] والإشارة إلى الوظيفة (محاسب/ة) في سطر الموضوع.
- ينتهى التسجيل يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي