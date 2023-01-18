فيديو "منغستو" يعيد لأذهان محرَّرين معاناتهم من الإهمال الطبي

رام الله/ خاص "فلسطين":

"لم أتعجب من رؤية الجندي الأسير أفرها منغستو بصحة وعافية وتبدو عليه معالم الهدوء وكأنه يعيش في بيته"، بهذه الكلمات وصف الأسير السابق في سجون الاحتلال الإسرائيلي عدنان حمارشة واقع الجندي الأسير لدى المقاومة في قطاع غزة.

وأعاد مقطع الفيديو بذاكرة حمارشة إلى الوراء في أثناء قضاء سنوات أسره في سجون الاحتلال التي عايش فيها التعذيب والقمع والإهمال الطبي وسحله على الأرض رغم أنه مقعد.

وبث القسام، أول من أمس، مقطع فيديو يظهر الجندي الأسير لديها "منغستو" بصحة جيدة.

اقرأ أيضاً: فيديو "منغستو".. "القسام" تمتلك كل الأوراق في ملف تبادل الأسرى

وقال حمارشة عقب مشاهدته لمقطع الفيديو: "تذكرت مناظر مؤلمة عشتها في الأسر"، واستحضر بعض مشاهد الإجرام التي ينتهجها الجنود والسجانون الإسرائيليون.

وأفاد بحادثة شاهدها مع الأسير المريض خالد الشاويش أثناء صراخه في منتصف الليل يريد دواءه، ليرد عليه طبيب السجن: "اصرخ كما تريد لا يوجد علاج .. حينها بكيت وبكى الأسرى، فأي وحوش هذه التي تحتجزنا؟".

ووجّه المحرر رسالة لـ"وحدة الظل" في كتائب القسام قائلا لها: "شكرا لك على إنسانيتك، وسُحقًا لوحدات القمع الإسرائيلية".

وكشفت كتائب القسام في يناير/ كانون الثاني 2016م عن "وحدة الظل" التي يسند إليها الحفاظ على أسرى الاحتلال المحتجزين لديها.

ووفقًا للمحرر شادي وشاحي فإن معاملة كتائب القسام للجنود الأسرى، بطريقة إنسانية يعكس تعاليم الدين الإسلامي والتزام القيم والمبادئ والأخلاق.

وقال وشاحي: "الأسير بغض النظر عن هويته يبقى أسيرًا بالنهاية، وله معاملة خاصة بخلاف ما يفعله الاحتلال تمامًا مع أسرانا".

وأضاف أن مقطع فيديو الجندي "منغستو" وقبل ذلك مع الجندي جلعاد شاليط، دليل على أن المقاومة وكتائب القسام تتمتع بإنسانية مصدرها الدين الإسلامي.

اقرأ أيضاً: رسالة القسام عبر فيديو "منغستو".. تطمين للأسرى وتحريك للمياه الراكدة‬

ورأى المحرر ثامر سباعنة أن مقطع الفيديو أظهر صحة الجندي الأسير بحالة "جيدة جدًا، وهناك زيادة في وزنه مقارنة مع صوره قبل الأسر، فكل ذلك يدل على حسن تعامل القسام مع أسرى العدو".

وأوضح سباعنة أن مقطع الفيديو أظهر الفرق بين تعامل المقاومة مع الجنود الأسرى والاحتلال الذي لا يراعى معاملة الأسرى ولا حقوقهم الإنسانية.