القيادي الطويل: فيديو المقاومة عزَّز قضية إسناد الأسرى

قلقيلية/ مصطفى صبري:

قال القيادي في حركة حماس جمال الطويل: إن مقطع الفيديو المصور الذي عرضته كتائب الشهيد عز الدين القسام للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو" عزز من قضية إسناد الأسرى.

وعدّ الطويل في تصريح لصحيفة "فلسطين"، فيديو المقاومة رسالة لحكومة الاحتلال الفاشية العنصرية، "أن الأسرى ليسوا وحدهم وأن الاستفراد بهم سيدفع المقاومة للتدخل".

واستدل بمحطات سابقة في تاريخ الحركة الأسيرة، تدخلت وقتها المقاومة في غزة لإنقاذ الأسرى ووقف حملة القمع الإسرائيلية بحقهم.

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وذكر أن توقيت مقطع الفيديو يحمل رسائل ومضامين هامة، إذ جاء بعد توعد "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير، الأسرى بحملة همجية وسحب إنجازاتهم التي حققوها طوال السنوات الماضية.

وأكد أن مقطع الفيديو أثبت تمسُّك حماس في ملف الأسرى وأنه على رأس أولوياتها، لافتًا إلى أن قضية الأسرى "مفتاح استقرار" المنطقة وأنه يتوجب على الاحتلال أن يدرك "أن التغول على الأسرى له فاتورة باهظة وستكون قضية الأسرى ككرة الثلج المتدحرجة".