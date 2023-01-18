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بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية

18 يناير 2023 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

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#المسجد الأقصى #قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنين

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