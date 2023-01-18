إصابات واعتقالات خلال ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مواجهات في مناطق متفرقة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت في الخليل جنوب الضفة، كلا من: محمود رزق عيسى المسالمة، ولؤي سمير عيسى أبو غليس، وخضر علي عيسى المسالمة ونجله زكريا، بعد أن داهمت منازلهم في بلدة بيت عوا جنوب غرب المدينة.

اقرأ أيضاً: اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرّقة بالضفة

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

أما في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى يزيد يوسف عامر، بعد الاعتداء الوحشي عليه، خلال المواجهات والاشتباكات التي اندلعت في المنطقة الشرقية، الليلة الماضية، حيث جرت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، إذ تصدى المقاومون لها بالرصاص والعبوات محلية الصنع، ورشق الشبان آليات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، وآخر بقنبلة غاز أدت إلى كسر في الرجل، ومواطن آخر تعرض للدهس من "جيب" عسكري للاحتلال.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين عصام مرار وقصي مرار بعد مداهمة منازلهم في بلدة بيت دقو شمال غرب المدينة، حيث طالت الاعتقالات كذلك المقدسي عدنان أبو الهوى من منزله في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين