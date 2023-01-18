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الثامن عشر من يناير في ذاكرة "فلسطين"

18 يناير 2023 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
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الثامن عشر من يناير في ذاكرة "فلسطين"

أحداث عدّة شهدها الثامن من يناير/ كانون الثاني، "فلسطين أون لاين"، ويوم زاخر بالأحداث المهمة والمفصلية التي نلخصها لكم في نقاط.

•       1949 حل جيش الجهاد المقدّس الذي أسّسه عبد القادر الحسيني لمقاومة إقامة الكيان العبري.

•       1952 بدء الثورة الشعبية التونسية ضد الاحتلال الفرنسي.

•       1991 تنفيذ عملية استشهادية في منطقة الخضيرة قُتل فيها 6 إسرائيليين وعشرات الجرحى، وحركة حماس تتبنى.

•       2009 سلطات الاحتلال تعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد منهيًا بذلك عدوانًا واسعًا استمر23 يومًا على قطاع غزة أدّى لارتقاء 1436 شهيدًا في صفوف المواطنين، بينهم نحو 410 أطفال و104 نساء وإصابة أكثر من 5400 آخرين.

•       عصابة الهاغانا تنفّذ مذبحة في قرية منصورة الخيط قضاء صفد.

•       1974 توقيع اتفاقية فصل القوات المصرية والصهيونية بعد حرب 1973.

•       الشهيد طلال قويدر يقتل (3) من حرس الحدود الصهاينة بالسكين.

•       2002 عملية استشهادية للقسام في الخضيرة، أدّت إلى مقتل (6) إسرائيليين.

•       2005 القسامي عمر طبش من خان يونس يفجّر نفسه قرب مستوطنة غوش - قطيف"، ويقتل ضابطين إسرائيليين أحدهما رئيس الاستخبارات في غزة، وعُرفت العملية باسم "ثقب في القلب".

•      2009 انتهاء معركة الفرقان" بانتصار المقاومة واندحار الاحتلال.

•      2015 طائرات العدو الصهيوني تغتال (٦) من حزب الله اللبناني بينهم نجل القائد العسكري للحزب عماد مغنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الثامن عشر من يناير #ذاكرة فلسطين #أحداث يناير

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