نيويورك تايمز: البنتاغون يزود أوكرانيا بذخائر من (إسرائيل)

كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، عن تسليح واشنطن أوكرانيا في حربها مع روسيا من مستودعاتها في (إسرائيل)، حيث نقلت مئات الآلاف من قذائف المدافع من مخزونها إلى الجيش الأوكراني.

وبحسب التقرير، الذي أكدته مصادر عسكرية في البنتاغون، فقد نقل الأميركيون منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/فبراير 2022، نحو 150 ألف قذيفة مدفعية من مخزون مستودعاتها في (إسرائيل) إلى أوكرانيا، أي نحو نصف الكمية الإجمالية من الذخيرة والقذائف الذي تنوي الولايات المتحدة تقديمه للجيش الأوكراني.

وعزت الصحيفة سبب نقل عشرات الآلاف من قذائف المدفعية من المستودعات الأميركية في دولة الاحتلال، وكذلك على ما يبدو أيضًا من المستودعات في كوريا الجنوبية، هو صعوبة صانعي الأسلحة في الولايات المتحدة لتلبية حاجة كييف المتزايدة لتزويد الذخيرة للحرب مع روسيا.

وأفادت الصحيفة بأنّ واشنطن اتفقت في العام الماضي مع (تل أبيب) خلال ولاية حكومة بينيت-لبيد، حول توريد ذخيرة مدفعية من عيار 155 مم إلى أوكرانيا من مستودعات أميركية في (إسرائيل).

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أنّ الصفقة تتضمن نقل 300 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا، وتم شحن نصفها بالفعل إلى أوروبا ومن المتوقع تسليمها إلى أوكرانيا عبر بولندا.

وتتم عمليات التسليم من المستودعات الأميركية التي تم إنشاؤها في إسرائيل بعد حرب أكتوبر عام 1973، لاستخدامها من قبل الجيش الأميركي في أيّ عمليات عسكرية في الشرق الأوسط.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ الجيش الإسرائيلي تمكن مرات عديدة من الوصول إلى مخزونات الأسلحة التي بعهدة القيادة المركزية الأميركية، لكن دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن استخدامه لهذه الأسلحة والذخيرة الأميركية.

بدوره، قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحيفة، إنّ الولايات المتحدة لن تكشف أية تفاصيل عن طرق توريد هذه الذخيرة.

المصدر / وكالات