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أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة
18 يناير 2023 . الساعة 08:24 بتوقيت القدس
أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة
جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم وفق نشرة وزارة الزراعة بغزة اليوم الأربعاء على النحو الآتي:
المصدر / فلسطين أون لاين
#أسعار الخضروات
#أسواق غزة
#أسعار الدجاج
#أسعار الخضار في غزة
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