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أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

18 يناير 2023 . الساعة 08:24 بتوقيت القدس
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أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم وفق نشرة وزارة الزراعة بغزة اليوم الأربعاء على النحو الآتي:

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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