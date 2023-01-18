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الطقس: أجواء دافئة نهارًا باردة ليلًا

18 يناير 2023 . الساعة 08:10 بتوقيت القدس
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لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحول الله تعالى، وتبقى الأجواء باردة بشكل كبير في ساعات الصباح.

وخلال النهار يسود جو مشمس إلى غائم جزئي ومائل للاعتدال في ساعات الظهيرة.

ومع المساء يعود الجو باردا، والرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو المستقر والمشمس بالعموم هو المسيطر على البلاد، مع جو بارد إلى شديد البرودة في ساعات الصباح والمساء والليل.

بينما تسود أجواء مائلة للدفء في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص، والرياح الشرقية هي المسيطرة وتنشط في بعض الفترات.

وفي يوم الجمعة، يبقى الجو مشمسا إلى غائم جزئي في ساعات النهار.

وتسود الأجواء الباردة في ساعات الصباح والمساء والليل مع عودة الرياح الشرقية الجافة.

وتسود أجواء دافئة نسبيا في فترة الظهيرة وتحت أشعة الشمس تحديدا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما يوم السبت، تسود خلال النهار أجواء غائمة جزئيا دون أي تغير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل في ساعات النهار.

مع جو مائل للدفء إلى دافئ حتى في الجبال فما بالكم بالمناطق المنخفضة والغويرة والساحلية والسهلية. الرياح تكون شرقية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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