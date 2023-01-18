اليوم.. قمة "ديربي الغضب" تقام في الرياض

بعد أيام قليلة من استضافة منافسات كأس السوبر الإسباني تتأهب الرياض لاحتضان واحدة من أكثر المواجهات إثارة وأهمية في عالم كرة القدم، حيث تستضيف على ملعب استاد الملك فهد الدولي مباراة "ديربي الغضب" بين الغريمين ميلان وإنتر ميلان اليوم الأربعاء في كأس السوبر الإيطالي.

واستضاف الاستاد نفسه قبل أيام منافسات كأس السوبر الإسباني بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس، وقد انتهت بتتويج برشلونة باللقب إثر فوزه في النهائي على ريال مدريد 3- 1 يوم الأحد.

ويخوض ميلان المواجهة باعتباره بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بينما توج إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا، ليلتقي الفريقان للمرة 234 في تاريخهما، علما بأن المواجهات السابقة شهدت 85 انتصارا لإنتر ميلان و79 انتصارا لميلان.

وستكون المباراة هي الثانية فقط بين الفريقين في كأس السوبر الإيطالي، وكانت الأولى في أغسطس عام 2011 وفاز ميلان حينذاك بنتيجة 2 - 1 بينما تعد ثالث نهائي بينهما، حيث التقيا أيضا في نهائي كأس إيطاليا عام 1977 وانتهت تلك المواجهة بفوز ميلان 2 - صفر.

والتقى الفريقان أربع مرات خلال عام 2022، شهدت انتصارين لميلان وانتصارا واحدا لإنتر ميلان مقابل تعادل واحد.

وكانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين قد انتهت بفوز ميلان على إنتر 3 - 2 في الثالث من سبتمبر الماضي ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وبعد مواجهة كأس السوبر يتجدد اللقاء بين الغريمين في الدوري الإيطالي في الخامس من فبراير المقبل ضممن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

ويتطلع ميلان، الذي يدربه المدير الفني ستيفانو بيولي، عبر المباراة إلى استعادة بريقه ومصالحة جماهيره بعد فشله في تحقيق أي انتصار خلال ثلاث مباريات متتالية.

ويتطلع كل من الفريقين إلى التتويج بلقب كأس السوبر ليعزز سجله في تاريخ البطولة ويعزز الثقة أيضا في الصراع بينهما في الدوري الإيطالي ويحتل ميلان المركز الثاني حاليا في الدوري بفارق تسع نقاط خلف المتصدر نابولي وبفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان صاحب المركز الرابع.

ويحتل ميلان المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإيطالي برصيد سبعة ألقاب وبفارق لقبين خلف المتصدر يوفنتوس بينما يحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد ستة ألقاب.

المصدر / وكالات