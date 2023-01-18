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ارتفاع عدد قتلى عواصف كاليفورنيا إلى 20

18 يناير 2023 . الساعة 03:26 بتوقيت القدس
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اثار العاصفة التي ضربت كاليفورينا

قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية، جافين نيوسوم، إن العواصف المطيرة التسعة المتعاقبة التي اجتاحت الولاية واحدة تلو الأخرى منذ 26 ديسمبر كانون الأول تسببت في مقتل 20 شخصا على الأقل.

وأضاف نيوسوم خلال أمر تنفيذي بشأن رفع مستوى استجابة الولاية للأضرار الناجمة عن العواصف أنها تسببت أيضا في إصدار أوامر بإجلاء عشرات الآلاف حتى يوم الاثنين.

وبينما لا يزال هناك أكثر من شهرين في موسم الأمطار، يحث المسؤولون سكان كاليفورنيا على الاستمرار في الحفاظ على مخزون من المياه، إذ لا يزال جهاز مراقبة الجفاف الأميركي يضع الولاية بأكملها تقريبا عند ظروف جفاف معتدلة أو شديدة.

ووافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، على إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا التي تجتاحها العواصف منذ 26 ديسمبر كانون الأول، مما يجعل التمويل الاتحادي متاحا لجهود الإغاثة في مقاطعات ميرسيد وسكرامنتو وسانتا كروز.

وكانت كاليفورنيا التي تغذي زراعاتها أميركا الشمالية تعاني منذ سنوات من جفاف غير مسبوق.

المصدر / وكالات
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