" الحواجري " مدرباً لفريق في الدرجة الثانية

غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة الرباط تكليف الكابتن فريد الحواجري مدرباً لفريق كرة القدم، حتى نهاية الموسم الحالي، خلفاً للمستقيل عادل أبو خساير.

وكان مجلس الإدارة قد قبل استقالة أبو خساير، بعد تلقي الفريق 5 هزائم متتالية، في دوري الدرجة الثانية.

وتراجعت نتائج الفريق منذ تولى أبو خساير المهمة، مع بداية مرحلة الإياب، حيث لم يتذوق الفريق طعم الفوز منذ توليه المهمة، وأصبح في المركز الأخير برصيد 8 نقاط، وبات مهددا بالهبوط للدرجة الثالثة.

وسيكون الحواجري أمام مهمة صعبة في أول مهمة تدريبية له، بعد اعتزاله اللعب قبل عامين، خاصة في ظل ابتعاد أقرب المنافسين له القادسية بفارق 5 نقاط.