فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

آبل تطرح أحدث وأسرع إصدارات "ماك بوك"

هل يؤثر الطقس على الحالة الصحية للإنسان؟

الصين: النمو الاقتصادي يتراجع لأدنى مستوياته في عام 2022

لندن رداً على موسكو: سندعم أوكرانيا حتى "النصر"

في أول زيارة.. وزير جيش الاحتلال يلتقي رؤساء مستوطنات "غلاف غزة"

الاحتلال يضغط على الأسير ماهر يونس وعائلته قبيل الافراج عنه

القانوع يؤكد عقب اشباكات نابلس: رجال المقاومة الأبطال لن تنكسر لهم إرادة

عرين الأسود تعلن تصديها لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس

قوات الاحتلال تقتحم نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين

هيئة مقدسية: تصاعد أعمال المقـاومة بالضفة يستنزف الاحتلال

الصين: النمو الاقتصادي يتراجع لأدنى مستوياته في عام 2022

18 يناير 2023 . الساعة 01:12 بتوقيت القدس
...
صورة ارشيفية

تراجع نمو الاقتصاد الصيني في 2022 إلى أحد أسوأ مستوياته في قرابة نصف قرن، إذ تأثر نشاط الربع الرابع من العام بشدة بالقيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 وبتباطؤ في سوق العقارات، مما زاد الضغط على صناع السياسات للكشف عن مزيد من التحفيز هذا العام.

فقد أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو أبطأ من وتيرته عند 3.9% في الربع الثالث، ولا يزال المعدل يتجاوز نمو الربع الثاني الذي بلغ 0.4% وتوقعات السوق بارتفاع 1.8%.

وعلى أساس فصلي، تجمد الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجل صفرا في الربع الرابع، مقارنة مع نمو 3.9% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.

لكن بالنسبة لعام 2022 بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي 3%، متخلفا بشدة عن الهدف الرسمي البالغ نحو 5.5% ومتأخرا بشدة عن نمو 8.4% في 2021.

وباستثناء النمو البالغ 2.2% بعد صدمة كوفيد الأولى في 2020، فإن هذا هو أسوأ أداء منذ 1976، وهو العام الأخير من الثورة الثقافية التي استمرت عقدا من الزمن، والتي أثرت في الاقتصاد.

وكانت لمشاكل الصين الاقتصادية العام الماضي ارتدادات انعكست على سلاسل التوريد العالمية التي لا تزال تعاني حاليا مع تراجع الطلب، وخففت بكين على نحو مفاجئ في أوائل ديسمبر/كانون الأول القيود التي فرضتها لمكافحة تفشي كوفيد بعد احتجاجات غير مسبوقة.

وتوقع البنك الدولي أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.3% في عام 2023، لكنه رغم ذلك لا يزال أقل من التوقعات.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#التضخم #بكين #الصين #اقتصاد #الناتج المحلي #عقارات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة