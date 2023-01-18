الاحتلال يضغط على الأسير ماهر يونس وعائلته قبيل الافراج عنه

أفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ينفذ تهديدات وضغوط على الأسير ماهر يونس، وعائلته قبيل الإفراج عنه.

وأضاف في بيان صادر عنه، الثلاثاء، إن التهديدات تمثلت بنقل الأسير ماهر يونس مؤخراً للتحقيق بهدف استجوابه قبل الإفراج عنه، وكان آخرها اليوم، كما نفّذ الاحتلال اقتحامات وتفتيشات متكررة لمنزل عائلته في الداخل المحتل.

وتحاول سلطات الاحتلال محاربة أي مظاهر لاستقباله، وكذلك استهداف المكانة التي يحظى بها الأسير الفلسطيني.

واعتقل يونس، في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير 1983، وذلك على خلفية مقاومته للاحتلال، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتقال ابن عمه الأسير المحرر كريم يونس، بالإضافة إلى رفيقهم سامي يونس، الذي أفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، وكان في حينه أكبر الأسرى سنّا، وتوفي بعد أربع سنوات من تحرره.

وتعرض يونس لتحقيقٍ قاسٍ في حينه، وحكم عليه الاحتلال بالإعدام، وبعد شهر من الحكم عليه، أصدر الاحتلال حُكمًا عليه بالسّجن المؤبد مدى الحياة، وفي عام 2012، تم تحديد المؤبد له بـ40 عاما، وخلال سنوات اعتقاله توفي والده في عام 2008، علما أن والده أسير سابق أمضى 8 سنوات في الأسر.

المصدر / وكالات