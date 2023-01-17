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هيئة مقدسية: تصاعد أعمال المقـاومة بالضفة يستنزف الاحتلال

17 يناير 2023 . الساعة 21:53 بتوقيت القدس
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المقـــاومة في الضفة

قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتغيير الواقع في المسجد الأقصى المبارك، ويعمل على تطبيع عمليات اقتحام المسجد والطقوس التلمودية بشكل يومي.

وأوضح الهدمي أنّ حكومة الاحتلال المتطرفة هي استكمال لحكوماته السابقة، وتتبنى انتهاكات المستوطنين المتطرفين في القدس والأقصى.

وأضاف: "بن غفير شخصية استعراضية يعمل على استفزاز الفلسطينيين من خلال ممارساته المتطرفة والمتهورة".

وأشار إلى أنّ الاحتلال يمارس إجراءات مشددة لمنع الفلسطينيين من الوصول والرباط في المسجد الأقصى، ويعمل على كل الأصعدة والمستويات لاقتحام المسجد عبر مشاركة الوزراء وأعضاء الكنيست.

واعتبر أنّ منع سفير الأردن من دخول الأقصى خطوة خطيرة وذات دلالات تصعيدية وضرب الاتفاقيات بالحائط، وتهميش الوصاية ودور الأوقاف في المسجد الأقصى.

وأكد على أنّ تصاعد المقاومة بالضفة يستنزف الاحتلال ويمنعه من ممارسة اعتداءاته وإجراءاته بحقّ القدس والمسجد الأقصى، داعيًا الشعب الفلسطيني في كل ساحاته إلى الوحدة وتصويب أهدافه للدفاع عن الأقصى.

وطالب الحكومة الأردنية بموقف قوي يرقى لمستوى الحدث في مواجهة ما يقوم به الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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