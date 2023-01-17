9 لاعبين يغيبون عن الجولة الـ16 في الدوري الممتاز

غزة/ وائل الحلبي:

يغيب 9 لاعبين عن مباريات فرقهم في الجولة الـ16 من دوري الدرجة الممتازة، بسبب عقوبة الإيقاف لحصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة أو البطاقة الحمراء في منافسات الجولة السابقة.

ويفتقد خدمات رفح لاثنين من أبرز لاعبيه في مباراته القادمة أمام شباب الزوايدة، حيث يغيب محمد الجرمي وإبراهيم أبو عمير لحصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة، ويغيب محمد السطري عن الزوايدة لنفس السبب.

وسيكون الهلال مجبرا على ملاقاة شباب خانيونس في غياب اثنين من لاعبيه هما علاء مهنا بسبب البطاقة الصفراء الثالثة، ومحمد أبو عودة لحصوله على البطاقة الحمراء وهو نفس السبب الذي سيحرم النشامى من لاعبه إسلام أبو عبيدة.

ولن يتمكن المهاجم أدهم أبو سمرة على المشاركة مع فريقه شباب رفح في مباراته مع الصداقة لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فريقه أمام شباب جباليا، ويفتقد اتحاد بيت حانون لنجمه حازم شكشك في مباراته الهامة أمام اتحاد خانيونس بسبب تراكم البطاقات، فيما يغيب أحمد مهدي عن خدمات النصيرات في مباراته أمام غزة الرياضي بسبب البطاقات الصفراء الثلاثة.

ومن المقرر أن تشهد الجولة القادمة عودة 4 لاعبين من الإيقاف بعد غيابهم عن مباريات فرقهم في الجولة الفائتة، وهم كامل الترامي غزة الرياضي وخالد السيد شباب الزوايدة ومحمد الحداد الصداقة ومحمد سمير جودة خدمات النصيرات.

المصدر / فلسطين أون لاين