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معتقل إداريًّا منذ 6 أشهر

الأسير المريض عبد الباسط معطان يواجه تدهورًا على وضعه الصحي

17 يناير 2023 . الساعة 19:39 بتوقيت القدس
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الأسير عبد الباسط معطان

 يواجه الأسير المريض عبد الباسط معطان (48 عامًا) من بلدة برقة قضاء رام الله، المصاب بسرطان في القولون، تدهورًا مستمرًّا على وضعه الصحي، ورغم ذلك أبلغته سلطات الاحتلال بنيّتها تجديد أمر اعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إنّ المعتقل معطان يعاني من هبوط مستمر في الوزن، ووهن عام في الجسد، وتواصل إدارة السجون المماطلة بتقديم العلاج اللازم له.

ومنذ اعتقال معطان نقل للمستشفى مرتين لإجراء صورة طبقية ومنظار، وبعد شهر من إجراء الصورة، أكّد له الطبيب، أنّ لديه كتلة على الرئة، ولم تحدد طبيعتها.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل معطان بطريقة همجية، وقامت باعتقاله في يوليو – تموز الماضي، بعد أقل من ثلاثة أشهر فقط من الإفراج عنه، رغم حالته الصحية التي تحتاج لرعاية ومتابعة.
 
وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، في أغسطس الماضي، قرارًا بتحويل الأسير المريض معطان للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وخضع معطان لعمليات جراحية عدة قبل اعتقاله السابق، وجرى خلالها استئصال جزء من القولون، وتَبيّن لاحقًا أنّ الخلايا السرطانية لم تنته، وهناك احتمالية لانتشار المرض.
 
ومعطان أسير سابق أمضى نحو تسع سنوات في سجون الاحتلال، وهو أب لأربعة من الأطفال، ويحمل شهادة الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشغل منصب مدير عام مكتب نائب رئيس الوزراء في الحكومة العاشرة، بالإضافة إلى كونه أحد الشخصيات الوطنية الفاعلة في برقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #عبد الباسط معطان

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