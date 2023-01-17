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أول تحرك من كاراسكو للانتقال من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة

17 يناير 2023 . الساعة 19:28 بتوقيت القدس
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أول تحرك من كاراسكو للانتقال من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة

مارس البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح أتلتيكو مدريد الإسباني، ضغوطًا على إدارة ناديه من أجل الرحيل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في إطار مقايضة مقترحة يذهب من خلالها الهولندي ديباي إلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جناح نادي العاصمة الإسبانية حصل على وعد بتحسين عقده عقب فوز الروخيبلانكوس بلقب الدوري الإسباني في 2021، لكن ذلك لم يتحقق على أرض الوقع، ليصبح الأمر سببًا في طلب كاراسكو الانتقال إلى برشلونة.

ويدرك اللاعب البالغ من العمر (29 عامًا) أن أسلوب لعب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، يناسبه، لذلك يرغب في الانتقال إلى البرسا، لا سيما أنه يلعب في مركز الجناح الأيسر، حيث يميل تشافي إلى وجود وفرة في المهاجمين لديه بسبب ضغط المباريات.

وكان أتلتيكو مدريد قد أبدى رغبة في ضم الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتعويض رحيل البرتغالي جواو فيليكس إلى تشيلسي على سبيل الإعارة مقابل نحو 10 ملايين يورو، وهو ما فتح الباب أمام إجراء المقايضة بين ديباي وكاراسكو.

المصدر / وكالات
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#برشلونة #الدوري الإسباني #أتلتيكو مدريد #كاراسكو

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