"الأوقاف" تُكرّم المبدعين وحفظة القرآن المتميزين خلال 2022

كرمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المبدعين في خدمة القرآن الكريم والحفظة المتميزين في المؤسسات القرآنية خلال العام 2022م , وذلك في حفل مهيب نظمته اليوم في قاعة الشاليهات على شاطئ بحر غزة.

بحضور ومشاركة نائب رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد الفرا، ووكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، ورئيس مشيخة المقارئ الفلسطينية د. عبد الرحمن الجمل, ومدير عام القرآن الكريم بالوزارة د. محمد سالم ولفيف من أركان وزارة الأوقاف وشخصيات اعتبارية ودينية، وممثلين عن المؤسسات الشريكة, وذوي المحتفى بهم.

وخلال كلمته أكد الفرا أنّ الحكومة تولي ملف القرآن الكريم بالغ اهتمامها, خاصة أنها عكفت طوال الفترة السابقة على إسناد وزارة الأوقاف وتذليل العقبات من أجل تقوية دورها الريادي في تعليم الدين و القرآن للناس, مشيرًا إلى أنّ تحفيظ القرآن يحافظ على الهوية الإسلامية و الوطنية.

وقدم الفرا شكره وتقديره لوزارة الأوقاف والمؤسسات القرآنية الشريكة على هذا الإنجاز المبارك و هذا الحفل المميز.

من جهته قال الجمل :" إنّ وزارة الأوقاف ترعى مسيرة الدين في هذا البلد المبارك، ولها دور فاعل في رفع نسبة الالتزام في المجتمع من خلال برامجها الكثيرة والمتنوعة التي تسعى من خلالها إلى الارتقاء بالدعوة و تعليم كتاب الله, موجهًا شكره لوزارة الأوقاف لفتح أبوابها ومساجدها و كافة مرافقها للمؤسسات الشريكة وإسنادها في عملها في مجال تعليم القرآن و تحفيظه.

بدوره أوضح سالم أنّ وزارة الأوقاف تُشرف على رعاية مسيرة القرآن ونشر علومه وخدمة أهله، مؤكدًا أنها تعمل على توفير أفضل الوسائل التربوية و التعليمية الحديثة من أجل تخريج جيل قرآني فريد، متوجهًا بالشكر لكافة المؤسسات الشريكة في مجال القرآن الكريم الذين تفخر الوزارة بالعمل معهم.

واستعرض سالم أهم إنجازات إدارة القرآن الكريم بالوزارة و التي كان أبرزها تخريج 709 حافظ وحافظة لكتاب الله و إطلاق مسابقة تسميع القرآن الكريم على جلسة وحدة لعدد 500 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم ، إضافة إلى تنفيذ مسابقة الأقصى المحلية للعام الثاني و العشرين على التوالي للتأكيد على أهمية القدس في حياتنا و مكانتها في قلب كل فلسطيني, ولفيف من المشاريع القرآنية.

وتخلل اللقاء تكريم المؤسسات الشريكة في مجال القرآن الكريم وبعض الشخصيات التي كان لها دور في خدمة القرآن الكريم وعلى رأسهم الأسير في سجون الاحتلال رمضان مشاهرة، وفقرات إنشادية وفنية ومسابقة للمبدعين في مجال القرآن الكريم.











المصدر / فلسطين أون لاين