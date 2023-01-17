في أول تعقيب له بعد فيديو القسام.. بنيامين نتنياهو يتحدث حول جنود الاحتلال الأسرى

في أول تصريح صحفي له عقب فيديو نشرته كتائب القسام للجندي الأسير أفرها منغستو، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يواصل العمل من أجل إعادة الجنود الأسرى لدى كتائب القسام.

وخلال زيارته مقر قيادة جيش الاحتلال بالضفة الغربية، قال نتنياهو: "نحن نواصل العمل من أجل إعادة منغستو وجميع أسرانا ومفقودينا"وفق زعمه.

وأضاف: "المسؤولية عن حياته تقع على عاتق حركة حماس" وفق ادعائه.

وعرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أمس، رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو".

وأكدت الكتائب فشل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي المغادر "كوخافي" ومؤسسته العسكرية كذبهم على شعبهم وحكومتهم.

وقالت الكتائب: "على رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد "هليشي" أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه".

وظهر منغستو في مقطع الفيديو قائلًا: "أنا الأسير أفراها منغستو، إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي، بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم".

وأضاف: "أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟"

#كتائب_القسام تعرض رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو" مؤكدةً فشل رئيس الأركان المغادر "كوخافي" ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته pic.twitter.com/AYgcOnPywk — فلسطين أون لايـن (@F24online) January 16, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين